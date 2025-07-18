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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержана 16-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Беринга

В Петербурге задержана 16-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Беринга

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Опубликовал: Антон78
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Полицейскими задержана несовершеннолетняя курьер мошенников, обманувшая пенсионерку с улицы Беринга 

16 июля в отделение полиции Василеостровского района Петербурга  поступило заявление от 85-летней пенсионерки, проживающей в доме №26 по улице Беринга. Она сообщила, что после разговора по телефону с неизвестным лицом передала денежные средства в размере 962 697 рублей курьеру, женщине, направленной этим лицом.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющей ответственность за мошенничество.

17 июля, в 11 часов 40 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома №40, корпус 4, по улице Кораблестроителей, сотрудниками уголовного розыска была задержана 16-летняя девушка, подозреваемая в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предполагающая обязательство не покидать место жительства без разрешения следственных органов и соблюдать установленные правила поведения.

Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
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