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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

11 июля 2023 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от 84-летней пенсионерки о том, что 10 июля около 16 часов 50 минут ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником ФСБ и сообщил, что на её счету происходят мошеннические действия, поэтому необходимо снять все денежные средства и передать курьеру.
После этого пенсионерка сняла со счета 746 500 рублей, и передала их в этот же вечер неизвестной женщине в парадной своего дома.
В этот же день к полицейским указанного района поступило заявление от 90-летней пенсионерки о том, что 19 мая ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница якобы попала в ДТП, и ей необходимы денежные средства на лечение. В дневное время на лестничной клетке у квартиры по месту жительства потерпевшая передала неизвестному молодому человеку 250 000 рублей.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вечером 12 июля около 21 часа 30 минут в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий возле дома 53/3 по Озерковской улице города Петергоф по подозрению в совершении преступления была задержана 61-летняя жительница данного дома.
Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
13 июля около 12 часов 00 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 10 по улице Есенина по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель Петербурга.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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