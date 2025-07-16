ента новостей

11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
10:58
В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы
10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
10:39
У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники
09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
09:22
Выделены финансы на социальные объекты
09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
08:58
В Петербурге закрываются пекарни
01:30
Шахматный турнир имени Анатолия Карпова стартовал в Ханты-Мансийске: участвуют гроссмейстеры из семи стран
18:52
Колумбиец Риос, аргентинец Тьяго Альмада и серб Иван Илич не перейдут в «Зенит», а бразилец Кайо Жорже – может
17:53
Субботник в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе
17:47
Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
17:41
В Петербурге депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка
17:17
В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа
17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
17:05
В Ленсоветовском 8-летняя девочка погибла после падения из окна
16:45
Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин
16:28
Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов
16:22
Премьера новой авторской экскурсии «Хранители старины»
15:54
Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ
15:49
Сроки начала работ на трассе «Кола» в районе Разметелево перенесли на 28 июля
10:36
Вырос спрос на климатическую технику
10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
10:25
Александр Беглов и Александр Лукашенко обсудили развитие сотрудничества
10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
10:13
Скупают комнаты в коммуналках
10:13
В Петербурге ищут поджигателя "Газели" на улице Лидии Зверевой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку

На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают уличного грабителя, оставившего подростка без одежды и телефона на Ленинском проспекте

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга в ночь на пятнадцатое июля обратилась 41-летняя гражданка. Она заявила, что вечером предыдущего дня, возле компьютерного клуба, расположенного в доме номер 114 по Ленинскому проспекту, неизвестный субъект совершил ограбление её тринадцатилетнего сына. Злоумышленник похитил у подростка мобильный телефон марки "Редми 9" и футболку, после чего скрылся с места преступления.

Материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, оценен в три тысячи рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как грабеж.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лица, совершившего данное преступление.

Все по теме: Кировский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-05-2025, 13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
1-01-2024, 14:50
В Выборгском районе ограбили салон сотовой связи
12-10-2022, 11:57
В Кировском районе задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
3-10-2022, 15:15
В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон
12-07-2025, 16:02
В Петербурге поймали грабителя, отобравшего у пенсионерки сумку на Витебском проспекте
17-05-2024, 12:34
В Павловском парке ограбили пенсионерку

Происшествия на дорогах

Вчера, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Вчера, 10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
14-07-2025, 17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
14-07-2025, 17:43
На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате
Наверх