На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга в ночь на пятнадцатое июля обратилась 41-летняя гражданка. Она заявила, что вечером предыдущего дня, возле компьютерного клуба, расположенного в доме номер 114 по Ленинскому проспекту, неизвестный субъект совершил ограбление её тринадцатилетнего сына. Злоумышленник похитил у подростка мобильный телефон марки "Редми 9" и футболку, после чего скрылся с места преступления.

Материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, оценен в три тысячи рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как грабеж.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лица, совершившего данное преступление.