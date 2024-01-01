В Выборгском районе ограбили салон сотовой связи

Накануне утром, 31 декабря около 10 часов 50 минут к полицйеским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в салон сотовой связи в доме 61 по Лесному проспекту ворвался неизвестный мужчина, металлическим ломом разбил витрину и украл мобильный телефон стоимостью 21 000 рублей, после чего с места скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Полицейскими проводися комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание налетчика.