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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе ограбили салон сотовой связи

В Выборгском районе ограбили салон сотовой связи

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут налетчика на салон сотовой связи

Накануне утром, 31 декабря около 10 часов 50 минут к полицйеским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в салон сотовой связи в доме 61 по Лесному проспекту ворвался неизвестный мужчина, металлическим ломом разбил витрину и украл мобильный телефон стоимостью 21 000 рублей, после чего с места скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Полицейскими проводися комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание налетчика.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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