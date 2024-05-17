В Павловском парке ограбили пенсионерку

Накануне днем, 16 мая 2024 года около 15 часов 15 минут к полицнейским Пушкинского района Петербурга обратилась 78-летняя петербурженка, сообщившая о грабеже в Павловском парке.

По словам пенсионерки, около 13 часов 45 минут неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у нее золотую цепочку, крестик, мобильный телефон, банковскую карту, документы на ее имя и 2 тысячи рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Сумма материального ущерба составила 46 500 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.