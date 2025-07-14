На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате

Около 01:20 ночи 14 июля, возле дома номер 40 по улице Типанова, произошло дорожно-транспортное происшествие. Двадцатипятилетняя женщина, управлявшая мотоциклом марки «БМВ», двигалась по направлению от проспекта Космонавтов к проспекту Славы. Вне зоны пешеходного перехода ею был совершен наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на электросамокате, не спешившись с него.

В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины.

Водитель мотоцикла, получив серьезные травмы, была доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована в тяжелом состоянии.

В связи с данным инцидентом сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.