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Питерец.ру » Происшествия » На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате

На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Московского района проводят проверку по факту ДТП в котором погиб пешеход

Около 01:20 ночи 14 июля, возле дома номер 40 по улице Типанова, произошло дорожно-транспортное происшествие. Двадцатипятилетняя женщина, управлявшая мотоциклом марки «БМВ», двигалась по направлению от проспекта Космонавтов к проспекту Славы. Вне зоны пешеходного перехода ею был совершен наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на электросамокате, не спешившись с него.

В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины.

Водитель мотоцикла, получив серьезные травмы, была доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована в тяжелом состоянии.

В связи с данным инцидентом сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Московский район, ДТП, мотоциклы, пострадавший пешеход
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