В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате

Накануне вечером около 21 часа 25 минут на 27 километре дороги «Парголово-Огоньки», во Всеволожском районе Ленинградской области 38-летний водитель, управляя автомобилем «MAN TGX18.400» с полуприцепом «Виэлтон», двигаясь в сторону Петербурга совершил наезд на неустановленного мужчину, пересекавшего проезжую часть на электросамокате по запрещающему сигналу светофора не спешившись в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП самокатчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.