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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате

В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате

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Опубликовал: Питерец
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП с участием самокатчика во Всеволожском районе

Накануне вечером около 21 часа 25 минут на 27 километре дороги «Парголово-Огоньки», во Всеволожском районе Ленинградской области 38-летний водитель, управляя автомобилем «MAN TGX18.400» с полуприцепом «Виэлтон», двигаясь в сторону Петербурга совершил наезд на неустановленного мужчину, пересекавшего проезжую часть на электросамокате по запрещающему сигналу светофора не спешившись в зоне регулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП самокатчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП самокаты
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