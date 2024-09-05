Сегодня утром, 5 сентября 2024 года около 08 часов 40 минут к полицейским красносельского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 34 на проспекте Героев автомобиль сбил мальчика на электросамокате.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай», двигаясь по проспекту Героев, совершила наезд на 15-летнего мальчика, пересекавшего нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате не спешившись.
От столкновения подроток получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полицейские устанавливают детали происшествия, проводится проверка.
На проспекте Героев женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на электросамокате
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП на проспекте Героев с пострадавшим девятиклассником на электросамокате
Сегодня утром, 5 сентября 2024 года около 08 часов 40 минут к полицейским красносельского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 34 на проспекте Героев автомобиль сбил мальчика на электросамокате.
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