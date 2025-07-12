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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах мужчина поджег съемную квартиру

В Шушарах мужчина поджег съемную квартиру

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Пушкинского района задержали квартиросъемщика, который поджег арендуемую квартиру в поселке Шушары

10 июля 2025 года, в 09:54, в отделение полиции Пушкинского района поступило уведомление от жительницы поселка Шушары. Она сообщила о попытке поджога ее квартиры, находящейся в доме номер 6 по улице Валдайской, со стороны квартиросъемщика.

Оперативно прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал в квартире 33-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что задержанный, являясь квартирантом, совершил акт вандализма, разлил воспламеняющуюся жидкость на матрас и произвел поджог. В результате действий злоумышленника произошло возгорание мебели и других предметов интерьера.

Правонарушитель был доставлен в районный отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

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