В Пулково поймали курьера мошенников из Новосибирской области

10 апреля в правоохранительные органы Бокситогорского района Ленинградской области поступило заявление от 83-летней жительницы города Пикалево. Потерпевшая сообщила, что стала жертвой мошеннической схемы, реализованной посредством телефонной связи. Под ложным предлогом обеспечения безопасности финансовых активов, злоумышленники убедили пенсионерку изъять личные накопления, а также средства ее 78-летней знакомой, после чего передать общую сумму в размере 3 321 700 рублей курьеру.

В связи с указанными обстоятельствами было инициировано уголовное производство по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

21 мая, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту «Пулково», был задержан 19-летний безработный гражданин, проживающий в Новосибирской области. Данное лицо подозревается в непосредственном участии в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.