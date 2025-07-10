На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя

В Ленинградской области, а именно в Кингисеппском районе, 9 июля, в 17:35, на 118-м километре Кингисеппского шоссе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. После столкновения одна из фур опрокинулась, после чего произошло её возгорание.

Оба водителя транспортных средств получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента с целью установления всех обстоятельств и причин аварии.