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Питерец.ру » Происшествия » На Приморском шоссе иномарка столнулась с лосем

На Приморском шоссе иномарка столнулась с лосем

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с лосем в Курортном районе

Сегодня днем, 27 июня, в 15 часов 20 минут, на Приморском шоссе, непосредственно перед поворотом в город Сестрорецк, произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что сорокалетний водитель автомобиля марки "Форд Фокус" совершил столкновение с диким животным, внезапно появившимся на проезжей части.

В результате данного инцидента человеческих жертв и пострадавших не зафиксировано. К сожалению, лось, ставший участником происшествия, скончался на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.

Все по теме: Курортный район, ДТП
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