На Приморском шоссе иномарка столнулась с лосем

Сегодня днем, 27 июня, в 15 часов 20 минут, на Приморском шоссе, непосредственно перед поворотом в город Сестрорецк, произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что сорокалетний водитель автомобиля марки "Форд Фокус" совершил столкновение с диким животным, внезапно появившимся на проезжей части.

В результате данного инцидента человеческих жертв и пострадавших не зафиксировано. К сожалению, лось, ставший участником происшествия, скончался на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.