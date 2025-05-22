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Питерец.ру » Происшествия » В Старо-Паново иномарка сбила подростка на электросамокате

В Старо-Паново иномарка сбила подростка на электросамокате

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Старо-Паново, в котором тяжелые травмы получил подросток на электросамокате 

В Красносельском районе Санкт-Петербурга, в поселке Старо-Паново, 21 мая в 20:35 произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился возле дома №2, корпус 2, расположенного на Железнодорожной улице. 26-летний гражданин из Смоленской области, находясь за рулем автомобиля марки БМВ 520, совершил столкновение с электросамокатом.

Установлено, что столкновение произошло в момент выезда автомобиля на перекресток равнозначных дорог. Электросамокатом управлял 16-летний подросток. В результате столкновения несовершеннолетний получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Согласно имеющимся данным, водитель автомобиля БМВ неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. За последний год за ним числится девять административных правонарушений в области дорожного движения. В настоящее время компетентные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ДТП, самокаты
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