В Старо-Паново иномарка сбила подростка на электросамокате

В Красносельском районе Санкт-Петербурга, в поселке Старо-Паново, 21 мая в 20:35 произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился возле дома №2, корпус 2, расположенного на Железнодорожной улице. 26-летний гражданин из Смоленской области, находясь за рулем автомобиля марки БМВ 520, совершил столкновение с электросамокатом.

Установлено, что столкновение произошло в момент выезда автомобиля на перекресток равнозначных дорог. Электросамокатом управлял 16-летний подросток. В результате столкновения несовершеннолетний получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Согласно имеющимся данным, водитель автомобиля БМВ неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. За последний год за ним числится девять административных правонарушений в области дорожного движения. В настоящее время компетентные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего ДТП.