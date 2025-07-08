В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 

Около 16 часов 50 минут 7 июля в отделение полиции Приморского района Петербурга поступила информация о возникновении конфликтной ситуации между пассажирами троллейбуса номер 50, следовавшего возле дома номер 25 по Комендантскому проспекту.

Оперативно прибывшие на указанное место сотрудники патрульно-постовой службы полиции произвели задержание двух граждан мужского пола в возрасте 36 и 37 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении нарушителей общественного порядка были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.