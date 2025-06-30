На Муринской дороге задержали напавших с ножом и молотком на подростка

29 июня 2025 года, около 21 часов 10 минут, в дежурную часть полиции Красногвардейского района поступило сообщение о нарушении общественного порядка, а именно о драке, происходящей во дворе дома номер 8 по Муринской дороге.

Оперативно прибывшие на указанное место сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двух граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались 29-летний житель поселка Шушары и его 34-летняя спутница. Согласно предварительным данным, указанные лица совместно с неустановленным гражданином угрожали 17-летнему подростку ножом и молотком, нанесли ему удар и повредили его средство связи – мобильный телефон.

Задержанные доставлены в отделение полиции для проведения дальнейших разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего.

Несовершеннолетний потерпевший от обращения за медицинской помощью отказался.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Предпринимаются активные действия, направленные на установление личности и задержание третьего участника нападения.