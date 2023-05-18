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Питерец.ру » Происшествия » В Приомрском районе полицейские задержали в банке двоих дебоширов

В Приомрском районе полицейские задержали в банке двоих дебоширов

0
58
Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Приморского района задержаны двое за дебош в банке

Накануне днем около 15 часов 35 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что в операционном зале банка, расположенного в доме 13 по Комендантскому проспекту, двое агрессивно настроенных граждан угрожают посетителю и пытаются отобрать у него сумку.
Оперативно прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции на месте происшествия задержано двое граждан 26 и 28 лет.
Оба доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ, Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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