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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали двоих мигрантов ограбивших пенсионерку

В Красносельском районе задержали двоих мигрантов ограбивших пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мигрантов, подозреваемых в грабеже пожилой женщины

21 ноября около 21 часа 40 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о преступлении, совершенном возле продуктового магазина на улице Пионерстроя, рядом с домом номер 17.

По данным сообщения, неизвестный злоумышленник толкнул пожилую женщину и похитил ее кошелек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно установили, что неизвестный подошел сзади и с силой толкнул 84-летнюю пенсионерку в спину. В результате удара женщина упала, а затем нападавший похитил у нее 5 000 рублей.

Через два часа после произошедшего, в районе дома номер 7 на улице Пионерстроя, наряд патрульно-постовой службы полиции задержал двух нетрезвых граждан, подозреваемых в этом нападении.

Оба задержанных - мужчины 46 и 44 лет, граждане одного из среднеазиатских государств. Они были доставлены в полицейский участок, где на них составлены административные протоколы по статье 18.8 часть 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации, относящейся к преступлению "грабеж".

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Полиция активно работает над расследованием данного преступления, чтобы привлечь виновных к справедливости и обеспечить безопасность жителей района.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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