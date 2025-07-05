ента новостей

22:54
Победительницей женской шахматной Высшей лиги стала петербурженка Анастасия Боднарук, набравшая 7 очков из 9
22:38
Петербургский шахматист Сергей Лобанов сумел пробиться в Суперфинал чемпионата России, заняв 5-е место в Высшей лиге
20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
20:05
В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
18:17
Уимблдон – 2025: Хачанов выиграл матч-триллер у Боржеша, Рублёв сыграет с Алькарасом, а Павлюченкова одержала волевую победу над Осакой
15:33
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения на основном ходу и одну на съезде
10:43
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:39
На улице Стойкости ликвидирован притон для занятия проституцией
10:35
Полицейские задержали "дропа" из Кузбасса, обманувшего пенсионера из Пушкина
10:30
Жители Петербурга оценили свои финансовые потери
10:12
Каковы последствия шторма в Петербурге
10:02
Визиты Путина были частыми
09:46
Сделок на рынке новостроек Петербурга стало меньше
01:47
5 июля в Батуми начнётся Кубок мира: в турнире принимают участие шесть российских шахматисток – Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Чарочкина и Шухман
23:51
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук после победы в 8-м туре Высшей лиги над Екатериной Гольцевой набрала 6,5 очков и обеспечила себе участие в Суперфинале чемпионата России
12:43
В Ленобласти женщина застрелила свою собаку
12:35
В Ленобласти в ДТП у деревни Дятлицы один человек погиб и двое пострадали
12:30
В Петербурге задержали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионерку с набережной канала Грибоедова
12:27
В Ленобласти задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из Луги
12:25
На Арцеуловской аллее иномарка сбила трехлетнюю девочку
12:22
В Петербурге задержали грабителя, отобравшего серьги у женщины на Аэродромной улице
12:19
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 18 млн рублей
12:16
Мошенники стали звонить от имени школьных психологов
12:14
На развязке КАД с Таллинским шоссе на пять дней полностью перекроют съезд в Красное Село
12:08
В Петербурге мигранта задержали за кражу велосипеда
12:05
В Петербурге задержали юного «стрелка» по автобусу из игрушечного пистолета
09:52
Промышленность Санкт-Петербурга уверенно развивается
09:35
Борются с незаконной торговлей овощами и фруктами
09:18
Обсуждение запрета на продажу алкоголя до 21 года: что думают в Петербурге
09:09
Петербуржцев призвали не фотографироваться с попугаями и змеями на улицах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека

В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района города проводят проверку по факту ДТП на проспекте Народного Ополчения

Около 11 часов 30 минут 5 июля 2025 года на проспекте Народного Ополчения, возле дома номер 155, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Молодой человек 1996 года рождения, находившийся за рулем арендованного автомобиля марки "Черри", по невыясненным обстоятельствам допустил выезд на встречную полосу движения.

Это привело к столкновению с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял мужчина 1961 года рождения. В результате удара "Лада Гранта" совершила столкновение с автомобилем "Хендай Солярис", за рулем которого находилась женщина 1960 года рождения.

В результате аварии водитель "Черри" и водитель "Хендай Солярис" получили серьезные травмы и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка "Хендай Солярис", девушка 2006 года рождения, также пострадала и была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств и причин данного ДТП.

Все по теме: Кировский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-03-2023, 14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
30-06-2025, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
8-02-2023, 14:58
На ЗСД произошло смертельное ДТП
6-03-2025, 10:34
В ДТП на Ленинском проспекте пострадала 15-летняя пассажирка «Хендай Солярис»
16-03-2024, 12:33
В массовом ДТП на Литейном проспекте погиб водитель такси
24-06-2025, 12:50
На трассе «Нарва» в ДТП один человек погиб и двое в больнице

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
Сегодня, 20:05
В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
Сегодня, 10:43
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
Вчера, 12:35
В Ленобласти в ДТП у деревни Дятлицы один человек погиб и двое пострадали
Наверх