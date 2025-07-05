В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека

Около 11 часов 30 минут 5 июля 2025 года на проспекте Народного Ополчения, возле дома номер 155, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Молодой человек 1996 года рождения, находившийся за рулем арендованного автомобиля марки "Черри", по невыясненным обстоятельствам допустил выезд на встречную полосу движения.

Это привело к столкновению с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял мужчина 1961 года рождения. В результате удара "Лада Гранта" совершила столкновение с автомобилем "Хендай Солярис", за рулем которого находилась женщина 1960 года рождения.

В результате аварии водитель "Черри" и водитель "Хендай Солярис" получили серьезные травмы и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка "Хендай Солярис", девушка 2006 года рождения, также пострадала и была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств и причин данного ДТП.