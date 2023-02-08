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Питерец.ру » Происшествия » На ЗСД произошло смертельное ДТП

На ЗСД произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Василеостровского района проводится проверка по факту смертельного ДТП

Накануне вечером около 20 часов 18 минут на 17 км ЗСД водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь от набережной Макарова в сторону КАД, совершил наезд на остановившийся по техническим причинам во втором ряду автомобиль «Мерседес Бенц-55», под управлением мужчины, 1971 года рождения, после чего автомобиль «Мерседес Бенц-350» под управлением мужчины, 1969 года рождения, совершил столкновение с «Мерседес Бенц-55», двигавшимся по инерции от удара.

В результате ДТП пассажирка «Хендай Солярис», 1971 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

Водитель «Хендай Солярис» и пассажир «Мерседес Бенц-55», 1975 года рождения, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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