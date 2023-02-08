На ЗСД произошло смертельное ДТП

Накануне вечером около 20 часов 18 минут на 17 км ЗСД водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь от набережной Макарова в сторону КАД, совершил наезд на остановившийся по техническим причинам во втором ряду автомобиль «Мерседес Бенц-55», под управлением мужчины, 1971 года рождения, после чего автомобиль «Мерседес Бенц-350» под управлением мужчины, 1969 года рождения, совершил столкновение с «Мерседес Бенц-55», двигавшимся по инерции от удара.

В результате ДТП пассажирка «Хендай Солярис», 1971 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

Водитель «Хендай Солярис» и пассажир «Мерседес Бенц-55», 1975 года рождения, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.