В ДТП на Ленинском проспекте пострадала 15-летняя пассажирка «Хендай Солярис»

Накануне вечером, 5 марта около 17 часов 00 минут возле дома 72 по Ленинскому проспекту, в Красносельском районе Петербурга 27-летний мужчина, управляя автомашиной «Хендай I 30», при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 63-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия пострадала 15-летняя пассажирка «Хендай Солярис», которую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.