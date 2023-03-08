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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»

На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Санкт-Петербург- Псков»

Вчера около 11 часов 00 минут на 103 км автодороги «Санкт-Петербург-Псков», водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь из города Санкт-Петербург в сторону Пскова, при обгоне (в месте, где обгон запрещен ПДД), выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении, осуществлявшего поворот налево, автомобилем «Лада Ларгус», под управлением водителя 1966 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» от полученных телесных повреждений скончался в больнице, а его пассажир, мужчина, 1981 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован больницу.
Пассажир автомобиля «Хендай Солярис» женщина, 1993 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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