На проспекте Ветеранов автобус сбил женщину-пешехода

Сегодня днем, 3 июля ориентировочно в полдень, в районе станции метро «Проспект Ветеранов» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса совершил наезд на женщину 56 лет, которая пересекала дорогу в неположенном месте, игнорируя красный сигнал светофора.

В результате столкновения пешеход получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств данного инцидента для установления всех деталей произошедшего и вынесения соответствующего решения.