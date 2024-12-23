На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил пешехода

Накануне вечером, 22 декабря около 21 часа 10 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что у дома 108 корпус 1 по проспекту Ветеранов произошло ДТП с участием автобуса и пешехода.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 37-летний мужчина, управляя рейсовым автобусом «ЛиАЗ» маршрута № 145, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия 62-летний пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все детали ДТП.