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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Энгельса иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе

На проспекте Энгельса иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Выборгском районе Петербурга 

Сегодня днем, 1 декабря 2023 года около 13 часов 30 минут на пересечении проспекта Пархоменко и проспекта Энгельса водитель автомашины «КИА» не справился с управлением и совершил наезд на 83-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщину  в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. 

По факту ДТП дорожные полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход пенсионеры
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