На проспекте Энгельса иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе

Сегодня днем, 1 декабря 2023 года около 13 часов 30 минут на пересечении проспекта Пархоменко и проспекта Энгельса водитель автомашины «КИА» не справился с управлением и совершил наезд на 83-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП дорожные полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.