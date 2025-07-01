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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 12-летняя девочка стала жертвой мошеннической схемы

В Петербурге 12-летняя девочка стала жертвой мошеннической схемы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Петербурга расследуют мошенническую схему, в которую вовлекли подростка

В полицию Невского района 30 июня около 14 часов 30 минут обратилась 45-летняя гражданка, проживающая в доме номер 8 по Союзному проспекту. Заявительница сообщила, что ее 12-летняя дочь стала жертвой мошеннической схемы. Злоумышленники обманным путем убедили ребенка осуществить перевод денежных средств с мобильных счетов ее родителей на счет, продиктованный аферистами.

Следуя инструкциям, полученным в ходе телефонного разговора, несовершеннолетняя оформила онлайн-кредит через банковское приложение. В результате проведенной операции со счетов родителей было переведено 1 069 000 рублей на счет, указанный злоумышленниками.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим инцидентом.

Все по теме: Невский район, мошенничество, подростки, дети
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