В Петербурге 84-летняя блокадница пеердала мошенникам 14 млн рублей. Курьер задержан

2 июня в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от 84-летней жительницы дома №1 по улице Демьяна Бедного.

Пожилая женщина, пережившая блокаду Ленинграда, сообщила сотрудникам полиции о том, что стала жертвой мошеннической схемы. Несколько дней назад, после телефонного разговора с неизвестным, убедившим её в необходимости декларирования имеющихся денежных средств, она передала курьеру 14 миллионов рублей. Курьер прибыл к её дому после звонка.

По данному факту следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к обману причастен 24-летний гражданин, выполнявший роль "дропа". Он был задержан сотрудниками уголовного розыска Московского района за аналогичное преступление, совершенное ранее.

По имеющейся информации, данный курьер действовал в нескольких районах Санкт-Петербурга. Его жертвами также стали 88-летняя блокадница, проживающая на Витебском проспекте, потерявшая 1 миллион 200 тысяч рублей, и 79-летний пенсионер с улицы Белышева, отдавший 350 тысяч рублей.

В настоящее время полиция продолжает оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.