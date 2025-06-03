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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 84-летняя блокадница пеердала мошенникам 14 млн рублей. Курьер задержан

В Петербурге 84-летняя блокадница пеердала мошенникам 14 млн рублей. Курьер задержан

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские установили причастность "дропа - гастролера" к обману блокадницы с улицы Демьяна Бедного

2 июня в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от 84-летней жительницы дома №1 по улице Демьяна Бедного.

Пожилая женщина, пережившая блокаду Ленинграда, сообщила сотрудникам полиции о том, что стала жертвой мошеннической схемы. Несколько дней назад, после телефонного разговора с неизвестным, убедившим её в необходимости декларирования имеющихся денежных средств, она передала курьеру 14 миллионов рублей. Курьер прибыл к её дому после звонка.

По данному факту следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к обману причастен 24-летний гражданин, выполнявший роль "дропа". Он был задержан сотрудниками уголовного розыска Московского района за аналогичное преступление, совершенное ранее.

По имеющейся информации, данный курьер действовал в нескольких районах Санкт-Петербурга. Его жертвами также стали 88-летняя блокадница, проживающая на Витебском проспекте, потерявшая 1 миллион 200 тысяч рублей, и 79-летний пенсионер с улицы Белышева, отдавший 350 тысяч рублей.

В настоящее время полиция продолжает оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Все по теме: мошенничество, пенсионеры
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