В Невском районе пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам более 12,8 млн рублей

Накануне вечером около 16 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 68-летняя женщина, проживающая в доме 6 по Антокольскому переулку. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что в период с 4 по 26 октября ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных банков, и сообщали что на ее имя злоумышленники пытаются взять кредиты, и для их предотвращения необходимо самой взять кредиты и перевести их на безопасный счет, после чего потерпевшая через различные банки взяла в кредит 12 803 728 рублей и перевела на указанные неизвестными счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят все необходимые мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.