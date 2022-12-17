В Петербурге пожилая женщина потеряла более 1,7 миллиона рублей, решившая заработать на криптовалютах

Накануне к полицейским обратилась 69-летняя сотрудница бюро пропусков военного вуза. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в период с марта по ноябрь 2022 года в интернете познакомилась с неизвестным, который представился «IT-специалистом Русланом Нестеровым». При общении через Scype аферист убедил вахтершу через электронный кошелек переводить деньги в монеты XRP, предоставив ей номера счетов. За указанный выше период женщина перевела 1 721 668 рублей.

В итоге, убедившись, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась к полицейским.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.