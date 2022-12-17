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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожилая женщина потеряла более 1,7 миллиона рублей, решившая заработать на криптовалютах

В Петербурге пожилая женщина потеряла более 1,7 миллиона рублей, решившая заработать на криптовалютах

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Опубликовал: Anton78
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Жертвой мошенников стала работающая пенсионерка, решившая заработать на криптовалютах.

Накануне к полицейским обратилась 69-летняя сотрудница бюро пропусков военного вуза. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в период с марта по ноябрь 2022 года в интернете познакомилась с неизвестным, который представился «IT-специалистом Русланом Нестеровым». При общении через Scype аферист убедил вахтершу через электронный кошелек переводить деньги в монеты XRP, предоставив ей номера счетов. За указанный выше период женщина перевела 1 721 668 рублей.

В итоге, убедившись, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась к полицейским.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: мошенничество пенсионеры
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