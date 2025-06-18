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Питерец.ру » Происшествия » Боец ММА, напавший на людей в Кудрово заключен под стражу

Боец ММА, напавший на людей в Кудрово заключен под стражу

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Опубликовал: Антон78
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Жителя Кудрово, напавшего на людей во Всеволожском районе заключили под стражу

Прокуратура города Всеволожска поддержала ходатайство следственного управления УМВД района об избрании меры пресечения в форме содержания под стражей в отношении 33-летнего жителя города Кудрово, имеющего судимость. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 и пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганские действия с использованием предметов, представляющих опасность для окружающих, а также хулиганство, сопряженное с применением насилия в отношении граждан).

Согласно материалам следствия, 18 апреля 2025 года обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, находясь в Санкт-Петербурге, произвел выстрел из автомобиля в пассажирский автобус марки ПАЗ. Кроме того, 5 июня 2025 года, являясь профессиональным спортсменом, специализирующимся на единоборствах, находясь в общественном месте в городе Кудрово Всеволожского района, нанес удары кулаками в область головы мужчине и женщине.

Принимая во внимание позицию прокурора, участвовавшего в судебном заседании, в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурорский надзор за ходом расследования данного уголовного дела осуществляется городской прокуратурой.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, хулиганство, телесные повреждения
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