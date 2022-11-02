В Кудрово задержали мигранта за изнасилование 12-летней девочки

Вчера около 15 часов 45 минут в службу «112» поступило сообщение о том, что возле дома 5 по Областной улице микрорайона Новый Оккервиль в городе Кудрово, Всеволожского района Ленинграсдкой области неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

На месте происшествия нарядом полиции «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний гражданин Узбекистана. Мигранта доставили в отдел МВД и передали следователям Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.