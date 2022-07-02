В Петербурге дело о хулиганстве в метро передано в суд

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего уроженца города Тольятти. Он обвиняется в противоправном деянии, предусмотренном частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ход и результаты расследования были поставлены на контроль Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что 28 апреля 2022 года в период с 19 часов 38 минут до 19 часов 52 минут, указанный гражданин, находясь вестибюле станции метро «Комендантский проспект» из хулиганских побуждений грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение пассажирам, показывал свою вседозволенность и безнаказанность, а также размахивал складным ножом, угрожал применением насилия в отношении граждан находившихся в указанный период времени в вестибюле, тем самым вызывая у них чувство паники, страха и незащищенности. На требования двух сотрудников службы безопасности метрополитена покинуть данный объект, злоумышленник продолжал блокировать работу метро, угрожал сотрудникам физической расправой с применением ножа.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.