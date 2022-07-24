В Ленобласти задержали подозреваемую в убийстве женщины-дизайнера

Напомним, что утром 21 июля 2022 года около 07 часов 22 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы города Кудрово. Женщина сообщила стражам порядка о том, что при выходе из квартиры дома 4/1на Венской улице на девушку напал неизвестный, ударил ее по голове, она лежит без сознания. Нападавший скрылся, его примет женщина не запомнила.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили при входе в квартиру женщину без признаков жизни с кровоподтеками в области виска. Рядом с погибшей находилась черная сумка с оборудованием для кардиограммы.

С места происшествия изъяты две гильзы.

Установлена личность погибшей, ею оказалась 44-летняя женщина-дизайнер, зарегистрированная в Петербурге на улице Коммуны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена женщина 1972 г.р., причастная к совершению указанного преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

Правоохранителями установлено, что утром 21 июля подозреваемая, находясь в подъезде дома по ул. Венской города Кудрово, с применением неустановленного огнестрельного оружия произвела не менее двух выстрелов в область головы потерпевшей, от которых женщина скончалась на месте. После совершенного преступления она скрылась.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

В ходе допроса задержанная признала свою вину полностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.



