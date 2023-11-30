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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в грабеже

В Кудрово задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали подростка, подозреваемого в грабеже

В минувший понедельник, 27 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 66-летний житель города Кудрово. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что накануне около 14 часов 40 минут в Кудрово возле дома 4 по Итальянской улице, малознакомый его 13-летнего сына похитил у того сумку, перцовый баллончик и с места происшествия скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 ч.1 УК РФ (грабеж).
29 ноября по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 14-летнего жителя Кудрово.
В отношении подростка избрали меру пресечения – обязательство о явке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район грабеж подростки
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