В Кудрово задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в грабеже

В минувший понедельник, 27 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 66-летний житель города Кудрово. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что накануне около 14 часов 40 минут в Кудрово возле дома 4 по Итальянской улице, малознакомый его 13-летнего сына похитил у того сумку, перцовый баллончик и с места происшествия скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 ч.1 УК РФ (грабеж).

29 ноября по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 14-летнего жителя Кудрово.

В отношении подростка избрали меру пресечения – обязательство о явке.