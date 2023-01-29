В Кудрово дорожный конфликт закончился стрельбой

Вечером 28 января к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 29-летней женщины о том, что возле дома 7 по улице Пражская города Кудрово неизвестный мужчина в ходе дорожного конфликта произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, и скрылся на автомобиле «Шевроле Ланос».

В этот же день возле дома 36 по улице Дыбенко сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан указанный автомобиль, под управлением ранее судимого 31-летнего мужчины.

Изъят сигнальный пистолет с тремя патронами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения в отношении дебошира.