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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке

В Петербурге задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке

В полицию Адмиралтейского района Петербурга 15 июня около 23 часов 30 минут поступила информация о нанесении ножевого ранения мужчине возле дома номер 7 по Клинскому переулку. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 24-летнего уроженца Мурманской области с колото-резаной раной груди, после чего пострадавший был экстренно госпитализирован.

На следующее утро оперативные сотрудники задержали подозреваемого в совершении данного преступления и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 17-летний местный житель, который, как установило следствие, в ходе внезапной ссоры нанес потерпевшему удар ножом.

По данному факту отделом дознания было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее деяние как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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