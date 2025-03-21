В Ленобалсти задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в деревне Концы

Накануне поздним вечером, 20 марта около 22 часов 35 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация от водителя автомобиля «Шкода Октавия», о том, что он едет в сторону села Шум от Ладожского озера и у него в автомобиле мужчина с ножевым ранением.

Через несколько минут автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ на 83-м километре трассы «Кола» на автозаправочной станции. За рулем находился нетрезвый 50-летний житель деревни Концы Кировского района Ленобласти, а в салоне его автомобиля - 41-летний пассажир с ножевым ранением груди.

По словам пострадавшего, ножевое ранение он получил в ходе конфликта с неизвестным в деревне Концы, когда вышел покурить возле дома на Первой Карьерной улице . Однако, полицейские предположили, что к совершению указанного преступления может быть причастен сам водитель автомашины. Как было предварительно установлено, у него с потерпевшим возникла ссора в ходе распития спиртного и, как следствие, ножевое ранение оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а водителя полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.