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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в деревне Концы

В Ленобалсти задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в деревне Концы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в деревне Концы

Накануне поздним вечером, 20 марта около 22 часов 35 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация от водителя автомобиля «Шкода Октавия», о том, что он едет в сторону села Шум от Ладожского озера и у него в автомобиле мужчина с ножевым ранением.

Через несколько минут автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ на 83-м километре трассы «Кола» на автозаправочной станции. За рулем находился нетрезвый 50-летний житель деревни Концы Кировского района Ленобласти, а в салоне его автомобиля - 41-летний пассажир с ножевым ранением груди.

По словам пострадавшего, ножевое ранение он получил в ходе конфликта с неизвестным в деревне Концы, когда вышел покурить возле дома на Первой Карьерной улице . Однако, полицейские предположили, что к совершению указанного преступления может быть причастен сам водитель автомашины. Как было предварительно установлено, у него с потерпевшим возникла ссора в ходе распития спиртного и, как следствие, ножевое ранение оппонента. 

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а водителя полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ножевое ранение
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