Накануне днем, 21 июня 2024 года около 14 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о поножовщине возле дома 4 по улице Ефимова.
Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что в ходе драки с неизвестным 25-летний москвич получил удар ножом и впоследствии был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Его оппонент с места происшествия скрылся, однако, спустя всего пару часов, был задержан возле дома 42 по Садовой.
Им оказался 27- летний житель Северокавказского региона.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого доставили в отдел полиции.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В центре Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на улице Ефимова
Накануне днем, 21 июня 2024 года около 14 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о поножовщине возле дома 4 по улице Ефимова.
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