В центре Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине

Накануне днем, 21 июня 2024 года около 14 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о поножовщине возле дома 4 по улице Ефимова.

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что в ходе драки с неизвестным 25-летний москвич получил удар ножом и впоследствии был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Его оппонент с места происшествия скрылся, однако, спустя всего пару часов, был задержан возле дома 42 по Садовой.

Им оказался 27- летний житель Северокавказского региона.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.