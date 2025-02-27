В Курортном районе задержали жителя Коми, перевозившего в «каршеринге» наркотики

Поздним вечером 25 февраля, около 23 часов 30 минут в ходе патрулирования наряд патрульно-постовой службы полиции Курортного района возле дома 6 по Левашовскому проспекту остановил для проверки каршеринговый автомобиль «Ауди А3». За рулем автомашины находился 36-летний житель республики Коми, который при виде полицейских начал заметно нервничать.

При проведении осмотра автомобиля на заднем сидении полицейские обнаружили сумку, в которой находилось 2 свертка с неизвестным веществом, общей массой около 800 грамм. Экспертиза показала, что изъятое вещество является смесью, содержащей наркотическое средство – мефедрон, общей массой – 794 грамма.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемого, ранее судимого за аналогичное преступление, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.