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Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе задержали жителя Коми, перевозившего в «каршеринге» наркотики

В Курортном районе задержали жителя Коми, перевозившего в «каршеринге» наркотики

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Петербурга задержали жителя Коми, перевозившего в «каршеринге» около 800 граммов мефедрона

Поздним вечером 25 февраля, около 23 часов 30 минут в ходе патрулирования наряд патрульно-постовой службы полиции Курортного района возле дома 6 по Левашовскому проспекту остановил для проверки каршеринговый автомобиль «Ауди А3». За рулем автомашины находился 36-летний житель республики Коми, который при виде полицейских начал заметно нервничать.

При проведении осмотра автомобиля на заднем сидении полицейские обнаружили сумку, в которой находилось 2 свертка с неизвестным веществом, общей массой около 800 грамм. Экспертиза показала, что изъятое вещество является смесью, содержащей наркотическое средство – мефедрон, общей массой – 794 грамма.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемого, ранее судимого за аналогичное преступление, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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