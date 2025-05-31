В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на полицейских на Ивановской улице

В 01:20 ночи 28 мая возле дома номер 13 по Ивановской улице сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль марки «Рено Логан». За рулем находился 30-летний мужчина, который, как выяснилось в ходе проверки, не имел при себе водительского удостоверения и демонстрировал признаки алкогольного опьянения.

В процессе оформления документов водитель и два его попутчика неожиданно совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов. Незаконные действия водителя были незамедлительно пресечены, и он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Двум другим участникам нападения удалось скрыться с места происшествия.

В отношении водителя транспортного средства были оформлены протоколы об административных нарушениях, предусмотренных статьями 12.8 часть 3, 12.3 часть 1, 12.37 часть 2, 19.3 часть 1 и 20.1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Сотрудники Госавтоинспекции, получив необходимую медицинскую помощь, вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Автомобиль нарушителя был эвакуирован на специализированную стоянку.

Все собранные материалы были переданы в следственные органы, где было принято соответствующее процессуальное решение. Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

30 мая, в результате оперативно-розыскных мероприятий, двое пассажиров иномарки, ранее скрывшихся с места преступления, мужчины в возрасте 30 и 34 лет, были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение для проведения дальнейших следственных действий. В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения и определении меры пресечения для задержанных.