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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «СПб-Морье» в ДТП пострадал мотоциклист-подросток

На трассе «СПб-Морье» в ДТП пострадал мотоциклист-подросток

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим студентом-байкером на автодороге «СПб-Морье»

Вечером 15 июня, около 20 часов 10 минут, на 26-ом километре трассы «Санкт-Петербург–Морье», расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Toyota Rav4», совершала поворот налево с направления от железнодорожной станции «Ириновка» в сторону поселка Углово. При выполнении маневра на нерегулируемом перекрестке, она не уступила дорогу мотоциклу «Sharmax-Sport 300», двигавшемуся во встречном направлении, что привело к столкновению. За рулем мотоцикла находился 16-летний студент первого курса.

В результате аварии юноша получил многочисленные переломы и был доставлен в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту ДТП было инициировано административное расследование по статье 12.24 часть 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, мотоциклы
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