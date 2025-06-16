На трассе «СПб-Морье» в ДТП пострадал мотоциклист-подросток

Вечером 15 июня, около 20 часов 10 минут, на 26-ом километре трассы «Санкт-Петербург–Морье», расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Toyota Rav4», совершала поворот налево с направления от железнодорожной станции «Ириновка» в сторону поселка Углово. При выполнении маневра на нерегулируемом перекрестке, она не уступила дорогу мотоциклу «Sharmax-Sport 300», двигавшемуся во встречном направлении, что привело к столкновению. За рулем мотоцикла находился 16-летний студент первого курса.

В результате аварии юноша получил многочисленные переломы и был доставлен в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту ДТП было инициировано административное расследование по статье 12.24 часть 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.