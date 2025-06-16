В Ленобласти в ДТП пострадал водитель иномарки и двое детей

В Ленинградской области, в Киришском районе, 15 июня в 13:55 на 26-м километре автодороги «Зуево-Новая Ладога» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Фольксваген Венто», мужчина 35 лет, осуществляя поворот налево на перекрестке без регулирования, допустил столкновение с автомобилем «Хендай-Санта Фе». Управлял «Хендай-Санта Фе» 28-летний мужчина, который двигался в попутном направлении по полосе встречного движения.

В результате данного инцидента пострадал водитель «Фольксваген Венто», получивший травмы средней степени тяжести, и был доставлен в медицинское учреждение. Также травмы получили два пассажира «Фольксваген Венто»: 11-летняя девочка, ученица 5-го класса, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, и 5-летняя девочка, находящаяся в удовлетворительном состоянии.

По данному факту дорожно-транспортного происшествия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.