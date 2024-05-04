Накануне вечором, 3 мая 2024 года около 19 часов 40 минут в районе деревни Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель Корса», при выполнении правого поворота на прилегающую территорию совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении по обочине мотоциклом «Лифан», за рулем которого находился 16-летний подросток, не имевший права управления транспортным средством.
В результате дорожно-транспортного происшествия водителя мотоцикла доставили в больницу, где впоследствии от полученных травм скончался.
Его 17-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку.
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний мотоциклист
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту аварии во Всеволожском районе, в которой погиб подросток на мотоцикле
Накануне вечором, 3 мая 2024 года около 19 часов 40 минут в районе деревни Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель Корса», при выполнении правого поворота на прилегающую территорию совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении по обочине мотоциклом «Лифан», за рулем которого находился 16-летний подросток, не имевший права управления транспортным средством.
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