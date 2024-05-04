В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний мотоциклист

Накануне вечором, 3 мая 2024 года около 19 часов 40 минут в районе деревни Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель Корса», при выполнении правого поворота на прилегающую территорию совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении по обочине мотоциклом «Лифан», за рулем которого находился 16-летний подросток, не имевший права управления транспортным средством.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителя мотоцикла доставили в больницу, где впоследствии от полученных травм скончался.

Его 17-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.