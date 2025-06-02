В Ленобласти сотрудники ГАИ с погоней и стрельбой задержали водителя-нарушителя

В прошедшее воскресенье, в ночное время, в рамках проведения оперативно-профилактической акции «Нетрезвый водитель», сотрудники дорожно-патрульной службы вблизи дома номер 9 по Ленинградскому шоссе в городе Коммунар, Гатчинского района Ленинградской области, попытались остановить автомобиль ВАЗ-2105, водитель которого совершал нарушения ПДД, создавая потенциальную опасность для других участников дорожного движения.

Однако водитель проигнорировал законное требование об остановке. Включив проблесковые маячки и сирену, сотрудники полиции начали преследование. Нарушитель, увеличив скорость, попытался скрыться от преследования.

Для принудительной остановки транспортного средства было принято решение о применении табельного оружия. После произведенного предупредительного выстрела вверх, сотрудники полиции произвели несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля.

В районе дома номер 2 по улице Бумажников водитель автомобиля ВАЗ-2105 совершил столкновение со столбом. После столкновения водитель покинул транспортное средство, попытавшись скрыться в близлежащей лесополосе, однако был задержан сотрудниками ДПС.

Установлено, что устроивший погоню с сотрудниками полиции является 20-летним местным жителем. Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий, где в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 12.15, ч. 1 ст. 12.1, ч. 2 ст. 12.27 и ст. 19.3 КоАП РФ. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.