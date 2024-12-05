В Приморском районе со стрельбой задерживали водителя «Вольво»

Сегодня днем, 5 декабря 2024 года около 15 часов 28 минут возле дома 38 по Комышовой улице, в Приморском районе Петербурга сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль «Вольво», водитель которого требования полицейских об остановке не выполнил, а, увеличив скорость, попытался скрыться.

Полицейские организовали преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами.

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, лихач не отреагировал, а продолжал движение создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Для остановки нарушителя полицейские применили табельного оружия.

В соответствии с требования ФЗ «О полиции» один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего возле дома 8 по улице Ильюшина автомобиль удалось остановить.

Водитель покинул салон и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции.

За рулем иномарки находился 44-летний петербуржец. У него зафиксированы явные внешние признаки опьянения. Вместе с тем, при проверке документов выяснилось, что находившийся за рулем лишен права управления транспортным средством.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.