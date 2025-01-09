ента новостей

15:11
В Госдуме положительно оценили переход на новую модель высшего образования в России
14:36
В Гатчине открылся каток под открытым небом
13:29
Александр Беглов утвердил субсидии для волонтеров Петербурга
13:15
Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд
12:40
В Ленобласти задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полицейских на кроссовере
10:35
В СПб повысят зарплату
10:16
Не выбрасывайте елки!
09:58
На набережной реки Фонтанки из-за потопа ограничено движение транспорта
09:25
На трассе «Нарва» в ДТП пострадали три человека
09:19
В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки
01:34
Хоккейный «Спартак» сокрушил СКА со счётом 5:0, Ансель Галимов сделал дубль
12:27
В Ленобласти стартуют «Лыжные стрелы»
09:31
Сиротам и молодым семьям помогут с жильем
08:48
Каковы итоги по невыездным гражданам Петербурга?
00:23
«Динамо-ЛО» в четырёх сетах победило клуб «Газпром-Югра» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги
10:38
Петербург привлекает разработчиков видеоигр
10:05
Торговцев-нелегалов активно штрафовали в 2024 году
09:47
В Петербурге активно обновляют трамвайные пути
09:21
Петербуржцы отметили Рождество
00:44
Крупная победа СКА над «Витязем»: Акользин сделал дубль
14:41
На Университетской набережной иномварка сбила 15-летнюю девушку
10:55
Беглов о развитии сферы образования
10:17
Петербург продолжает бороться со снежными завалами
09:56
Повлияет ли Трамп на украинский конфликт?
09:36
Диспансеризация оказалась рекордной
22:59
СКА начал 2025 год с победы над принципиальным соперником – ЦСКА, победную шайбу забросил Акользин
10:39
В Ленобласти уничтожен беспилотник, нарушивший воздушное пространство
10:21
Глава СПб о развитии ОЭЗ
09:46
Торговый оборот СПб и Карелии сократился почти вдвое
09:20
2024 год вошел в тройку самых теплых в Петербурге
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полицейских на кроссовере

В Ленобласти задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полицейских на кроссовере

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться на кроссовере от полицейской погони, задержали  в Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники ДПС во время несения службы, на 156-м километре трассы "Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь",  в Тихвинском районе Ленинградской области с целью проверки документов подали сигнал об остановке водителю автомобиля Haval H6. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, увеличивая скорость.

Сотрудник ГАИ, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, организовали преследование нарушителя.                              

Лихач, стараясь оторваться от преследования, стал совершать опасные манёвры и не собирался останавливаться, создавая своими действиями угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Для принудительной остановки транспортного средства сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие.

После того как один из сотрудников ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, водитель остановился, и автоинспекторы задержали нарушителя.   Им оказался 50-летний житель деревни Бор.

Как выяснилось в ходе медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и доставили его в отдел МВД России по Тихвинскому району, где в отношении него были составлены несколько административных протоколов за нарушение ПДД.

Автомобиль поместили на спецстоянку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, погоня, пьяный водитель, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-09-2022, 14:21
В Ленобласти инспекторам ДПС для остановки автомобиля потребовалось применить оружие
11-06-2024, 13:19
В Ленобласти со стрельбой останавливали пьяного водителя
10-01-2022, 09:10
В Ленобласти полицейские задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке
27-11-2017, 14:51
Сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали пьяного водителя
26-10-2018, 11:51
В Ленобласти нарушителя ПДД задерживали со стрельбой
18-02-2019, 12:08
В Петербурге полицейскими задержан пьяный водитель

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:25
На трассе «Нарва» в ДТП пострадали три человека
Сегодня, 09:19
В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки
6-01-2025, 14:41
На Университетской набережной иномварка сбила 15-летнюю девушку
28-12-2024, 09:28
В Ленобалсти в ДТП с "КамАЗом" погиб водитель легковушки
Наверх