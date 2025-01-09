В Ленобласти задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полицейских на кроссовере

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники ДПС во время несения службы, на 156-м километре трассы "Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь", в Тихвинском районе Ленинградской области с целью проверки документов подали сигнал об остановке водителю автомобиля Haval H6. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, увеличивая скорость.

Сотрудник ГАИ, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, организовали преследование нарушителя.

Лихач, стараясь оторваться от преследования, стал совершать опасные манёвры и не собирался останавливаться, создавая своими действиями угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Для принудительной остановки транспортного средства сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие.

После того как один из сотрудников ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, водитель остановился, и автоинспекторы задержали нарушителя. Им оказался 50-летний житель деревни Бор.

Как выяснилось в ходе медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и доставили его в отдел МВД России по Тихвинскому району, где в отношении него были составлены несколько административных протоколов за нарушение ПДД.

Автомобиль поместили на спецстоянку.