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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в распространении порнографии

В Петербурге задержали подозреваемых в распространении порнографии

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники Центра «Э» петербургского Главка задержали подозреваемых в распространении порнографии

В результате скоординированной операции, проведенной сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России при силовой поддержке Специального полка полиции, задержаны четверо граждан в возрасте от 25 до 36 лет. Они подозреваются в создании и распространении материалов порнографического характера в сети Интернет.

Предварительное расследование установило, что с 2022 года указанные лица, в составе трех мужчин и одной женщины, используя специализированное оборудование, занимались производством и публикацией не менее 192 видеороликов порнографического содержания на стриминговой платформе. В данных видеоматериалах фигурировали как сами подозреваемые, так и иные лица.

В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных были обнаружены и конфискованы три системных блока, три мобильных телефона, внешний жесткий диск, а также предметы и одежда, использовавшиеся для создания запрещенного контента.

По адресу проживания остальных троих подозреваемых, в квартире дома 12 по улице Сикейроса, были изъяты оккультная литература и атрибутика, три флага запрещенной организации, оборудование для видеосъемки, системные блоки и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные носители информации, иные предметы и вещи, использовавшиеся для создания запрещенного контента, а также восемь стеклянных емкостей объемом 100 миллилитров каждая, емкость с 2 миллилитрами жидкости неустановленного происхождения и два свертка с неизвестным веществом.

Изъятые жидкости и вещества направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России. По словам задержанных, изъятое может являться наркотическим средством и психотропным веществом.

Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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