В Петербурге задержали подростков, нападавших на дворников

В декабре 2023 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму в сети Интернет выявили видеозаписи, на которых совершаются нападения на граждан.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по части статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера, 23 декабря в ходе проведениях оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений задержали двоих 16-летних подростков и одного 14-летнего.

Они полностью изобличены в пяти нападениях на дворников в Калининском районе Петербурга, совершенных с 15 по 20 декабря. Все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин.

Кроме одной женщины, остальные потерпевшие – граждане государств ближнего зарубежья.

Подозреваемые 16-летние подростки помещены в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 14-летнего отпустили домой.

Расследование продолжается.