В Петрбурге задержали изготовителя детской порнографии

К полицейским Адмиралтеского района Петербурга обратилась 29-летняя местная, которая заявила на 34-летнего мужчину. Женщина сообщила о том, что познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Неожиданно 19 мая новый знакомый проявил интерес к её 2-летней дочери. Причем, явно нездоровый. Он сообщил матери, что хотел бы совершить развратные действия в отношении девочки.

А затем ночью прислал женщине через Telegram на сотовый телефон фотографии с изображением порнографического характера с несовершеннолетней. С данными фотографиями женщина отправилась в отдел полиции.

Вечером 20 мая порнограф был задержан на Малой Морской улице и передан в Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 стать 242.1 УК РФ (изготовление материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети интернет).