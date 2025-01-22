В Петербурге пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и распространении порноматериалов

Сотрудники Управления уголовного розыска и следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке Специального полка полиции пресекли деятельность группы лиц, причастных к изготовлению и размещению порнографических материалов на платных ресурсах в сети Интернет.

Полицейские установили, что противоправная деятельность не позднее июля прошлого года была организована 29-летним жителем посёлка Парголово с целью получения прибыли. В криминальный бизнес он вовлёк двух мужчин и двух женщин в возрасте от 23 до 50 лет.

Злоумышленники оборудовали порностудии в помещениях на территории Северной столицы.

В результате проведения обысков по адресам проживания фигурантов сотрудники полиции была обнаружена и изъята видеоаппаратура, смартфоны, оргтехника, а также электронные носители, содержащие информацию доказательственного значения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Организатора группы поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

В отношении его соучастников решается вопрос об избрании мер пресечения.