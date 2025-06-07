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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали «гадалку», обманувшую пенсинерку в Колпино

В Ленобласти поймали «гадалку», обманувшую пенсинерку в Колпино

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали «гадалку», «снявшую порчу» с пенсионерки за полмиллиона рублей

В полицию города Колпино 10 апреля обратилась пожилая женщина, 77 лет.

По словам заявительницы, инцидент произошел в парковой зоне недалеко от ее дома, расположенного по улице Веры Слуцкой, 19. Там к ней подошла неизвестная и заявила, что на пенсионерку наложено проклятие.

Злоумышленница предложила свои услуги по снятию «порчи», разумеется, не бесплатно. Испуганная пенсионерка отдала мошеннице 500 000 рублей. Лишь после передачи денег пожилая женщина осознала, что стала жертвой обмана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ, квалифицирующей мошенничество.

Сотрудники уголовного розыска Колпинского района совместно с коллегами из Главного управления 6 июня задержали 36-летнюю подозреваемую в мошенничестве. Женщина проживала во Всеволожске, в доме 3 по улице Героев.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

Все по теме: Колпинский район, мошенничество, пенсионеры
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